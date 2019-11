Mercato Juventus: Pogba manda un altro messaggio ai bianconeri

Paul Pogba torna a chiamare la Juventus. La vittoria dei bianconeri contro il Lokomotiv Mosca ha permesso ai campioni d'Italia di qualificarsi agli ottavi di Champions League con due turni d'anticipo, e Leonardo Bonucci ha celebrato l'evento su Instagram con un post dedicato: "Primo obiettivo stagionale raggiunto. Godiamoci questa vittoria perché da partite vinte in questa maniera c'è solo da imparare. Da domani si pensa al campionato".

Tra i commenti dei tifosi c'è anche quello sorprendente del centrocampista del Manchester United Paul Pogba: "Capitanooooooooooooo", ha scritto il francese con tanto di cuori indirizzati alla sua ex squadra.

Il commento del giocatore ha provocato immediatamente la reazione di centinaia di tifosi della Juventus, che oltre a mettere i like hanno implorato Pogba di tornare a Torino.

Il centrocampista transalpino campione del mondo nel 2018 ha vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016: quattro stagioni in cui è esploso e si è imposto a livello internazionale. Da mesi la Juventus è sulle sue tracce e ne sogna un ritorno, anche se il prezzo imposto dal club inglese è ancora troppo alto.

A Manchester Pogba non si trova bene ed è attualmente infortunato. "Vedere la squadra perdere è la cosa peggiore in assoluto – ha dichiarato dopo la sconfitta con il Bournemouth -. Non è facile vedere i propri compagni scendere in campo, in allenamento o in gara ufficiale".

"Soprattutto quando tu non puoi essere con loro. Ti alleni dentro, vuoi tornare ad aiutare, ma quando sei infortunato non puoi. Rischi di peggiorare la situazione. Non è facile per me psicologicamente. Ma la cosa più importante adesso è guarire. Devo ancora stare fermo 10 giorni, poi avrò 2 settimane di riabilitazione".

SPORTAL.IT | 07-11-2019 17:55