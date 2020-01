Mercato Juventus: Pogba nel caos, nuovo ko e polemiche

Crisi nera per Paul Pogba al Manchester United. Il centrocampista francese, appena tornato da un lungo infortunio, ha saltato la sfida di Capodanno con l'Arsenal perché alle prese con un nuovo problema alla caviglia. Ad annunciarlo lo stesso allenatore Ole Gunnar Solskjaer: "Gli esami confermano che quello alla caviglia di Pogba non è un problema grave, ma dobbiamo affrontarlo e risolverlo. Si opererà non appena possibile e starà fuori circa un mese. Per noi è un grosso problema perché in questo momento non posso contare nemmeno su McTominay".

Il centrocampista francese, che percepisce un ingaggio da 15 milioni di sterline, in questa stagione ha disputato appena otto partite ed è sotto accusa da parte di tutto l'ambiente: hanno fortemente irritato i tifosi e i dirigenti i due video postati sui social dopo la precedente operazione alla caviglia, nei quali balla al matrimonio del fratello Florentin e gioca a basket con una stella della NBA.

Un comportamento giudicato non più tollerabile da parte dei sostenitori dello United, già furiosi per l'andamento del club in questa stagione (la squadra è quinta a cinque lunghezze dalla zona Champions). Le parole di Mino Raiola di alcuni giorni fa hanno poi aggravato la situazione: "Oggi non porterei più nessuno allo United, rovinerebbero anche Maradona, Pelé e Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juve".

Da tempo il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è sulle tracce dell'ex bianconero, che negli scorsi mesi ha aperto più volte a un possibile ritorno in Italia, anche se aspetta sempre un'offerta dalla Spagna, dal Real Madrid.

I Red Devils chiedono ancora oltre 100 milioni, ma la cifra si abbasserà la prossima estate, quando Pogba resterà con un solo anno di contratto. Le possibilità di un rinnovo dell'ingaggio sono al momento molto basse e la Vecchia Signora prepara così il suo assalto a giugno.

SPORTAL.IT | 02-01-2020 09:30