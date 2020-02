Mercato Juventus, Pogba più vicino: l'annuncio ai compagni

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è uno dei sogni più grandi dei tifosi bianconeri, e con il passare delle settimane sembra sempre più concreto. Secondo quanto riporta il Manchester Evening News, il centrocampista francese avrebbe parlato della sua situazione ai compagni di squadra del Manchester United.

Secondo quanto riportano le fonti del quotidiano, il giocatore transalpino avrebbe annunciato allo spogliatoio la sua volontà di lasciare il club in estate. Sulle sue tracce ci sono da tempo i bianconeri e il Real Madrid, che finora non hanno affondato il colpo per le richieste eccessive del club inglese, che vuole non meno di 100 milioni di euro per la sua cessione.

Pogba è in scadenza nel 2021 e il prezzo potrebbe fortemente diminuire dal prossimo giugno, anche alla luce della pessima stagione finora disputata: a causa di un problema alla caviglia il campione del mondo è ai box praticamente da settembre, con la breve parentesi di dicembre. L’ex bianconero ha disputato appena 7 partite, mentre nelle coppe non è mai sceso in campo: a tutto questo vanno ad aggiungersi lo stallo nel rinnovo del contratto, un ambiente ormai ostile nei suoi confronti, e le voci di una sua partenza a giugno.

L’arrivo di Bruno Fernandes nel mercato invernale ha ulteriormente alzato le probabilità di un suo addio tra pochi mesi.

“Per il futuro non c’è nulla di sicuro – ha avvertito Raiola -. Tutti sanno che l’ambizione di entrambe le parti non sia stata soddisfatta negli ultimi anni. Siamo onesti. In futuro dovremo vedere se Paul sarà ancora nei piani del Manchester United e se il Manchester United sarà ancora nei piani di Paul. Mi aspetto che i miei giocatori siano felici, esattamente come anche i club. Questo è il mio lavoro. Se una di quelle parti non è felice, allora ci sono altri modi per risolvere”.

SPORTAL.IT | 04-02-2020 20:49