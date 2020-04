Mercato Juventus, possibile svolta a sorpresa in porta

Quali saranno le date del prossimo calciomercato? È, questo, forse il secondo tema più dibattuto tra appassionati e addetti ai lavori subito dopo quello sull’eventuale ripresa dei campionati e delle Coppe europee dopo lo stop per la pandemia di Coronavirus.

La Fifa ha aperto alla possibilità di autorizzare i trasferimenti da luglio a gennaio, dando alle singole Federazioni la libertà di piazzare inizio e fine delle rispettive sessioni di mercato anche in base alle date di conclusione dell’attuale stagione, se conclusione ci sarà, e su quelle dell’avvio della prossima.

In Italia la Juventus sarà come sempre tra i club più attivi. In tutti i reparti. Porta compresa, forse, visto che quella che sembrava una certezza, ovvero la permanenza del duo Szczesny-Buffon, scricchiola di fronte alle indiscrezioni provenienti dalla Germania che riportano il presunto sondaggio dei bianconeri per Manuel Neuer.

Andando con ordine, Szczesny, che figura ai primi posti delle classifiche di rendimento per ruolo nella fetta di stagione disputata, è fresco di rinnovo fino al 2024, mentre manca solo il sigillo della firma per il prolungamento della carriera di Buffon, pronto a un’altra stagione da dodicesimo, magari per dare l’ennesimo assalto a quella Champions League che vede comunque la Juve ancora in corsa anche in quella di quest’anno, tagliando da giocatore il traguardo dei 43 anni.

Sulla carta, una delle coppie di estremi difensori più affidabili d’Europa, ma secondo quanto riporta ‘Todofichajes.com’, i campioni d’Italia in carica sono pronti a inserirsi nello stallo della trattativa tra il Bayern Monaco e Neuer per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021.

Considerando l’incertezza delle prossime sessioni di mercato, la società, che ha già definito l’acquisto a costo zero del talento Alexander Nübel, svincolatosi dallo Schalke 04, teme di perdere a parametro zero il portiere campione del mondo 2014, reduce però da un biennio difficile a causa di numerosi infortuni costati anche la messa in discussione del posto da titolare in Nazionale a causa dell’ascesa di Marc-André Ter Stegen, portiere titolare del Barcellona.

SPORTAL.IT | 30-04-2020 19:57