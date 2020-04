Mercato Juventus: pronta l'offensiva per un centrocampista

Lo stop dei campionati per l'emergenza Coronavirus sta permettendo alle società di ragionare sulle prossime mosse di mercato. Tra i club che stanno programmando la prossima sessione c'è senza dubbio la Juventus, che ha come priorità l'ingaggio di un centrocampista.

L'esigenza, sottolineata anche da Maurizio Sarri, potrebbe trovare la sua soluzione in Dani Ceballos: secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo i campioni d'Italia hanno messo nel mirino il giocatore del Real Madrid, attualmente in prestito all'Arsenal. La cifra richiesta dai Blancos per liberarlo è di 40 milioni di euro, mentre il classe 1996 vorrebbe un contratto da cinque anni a 4.,5 milioni a stagione.

La concorrenza per l'ex obiettivo del Milan è numerosa: oltre ai bianconeri ci sono Valencia, Tottenham e Betis Siviglia ma secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna il club di Agnelli è in vantaggio perchè gode del gradimento del giocatore ed è disposto a versare subito i 40 milioni richiesti da Florentino Perez.

Sistemato il centrocampo, Paratici si concentrerà sull'attacco. L'obiettivo dichiarato è Mauro Icardi e, proprio sul futuro dell'ex capitano interista, è intervenuto Javier Zanetti: "Non abbiamo parlato della sua situazione Icardi, lo faremo quando tutto tornerà alla normalità e vedremo cosa succederà".

Nei giorni scorsi Leonardo avrebbe contattato telefonicamente la moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, per sondare le intenzioni della coppia. La show-girl non ha ancora dato il suo assenso, ma ha chiesto i dettagli e informazioni sullo spazio che potrà avere il marito rimanendo a Parigi. La Juventus, che ha una bozza di accordo con Wanda, è alla finestra come testimoniano le voci sul futuro lontano da Torino di Gonzalo Higuain.

SPORTAL.IT | 11-04-2020 17:58