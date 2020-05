Mercato Juventus: quattro cessioni per il colpo dell'estate

La Juventus continua a lavorare per il ritorno di Paul Pogba a Torino. Nonostante le smentite di rito di Fabio Paratici il centrocampista francese resta uno degli obiettivi primari del mercato bianconero, e i contatti con Mino Raiola non si sono mai interrotti.

Sulle tracce del centrocampista campione del mondo ci sono anche Real Madrid, Psg e Inter, e alla Continassa stanno studiando un piano per anticipare le agguerrite avversarie e aggiudicarsi quello che potrebbe essere il colpo dell'estate.

Il club torinese è pronto a mettere sul piatto diverse contropartite per abbassare le richieste del Manchester United. In lista cessione, riporta Tuttosport, potrebbero finire Miralem Pjanic, nel mirino anche di Barcellona e Psg, e Douglas Costa, un profilo che piace al club inglese. Possibili partenti anche Aaron Ramsey e Adrien Rabiot: entrambi seguiti da tempo dallo United. Cessioni che permetterebbero ai bianconeri di risparmiare anche sul monte ingaggi, per sostenere il costo dell'operazione Pogba, che percepisce 13 milioni di euro all'anno, con bonus fino a 20 milioni.

In una recente intervista Pogba aveva glissato sul suo futuro: "Per molto tempo sono stato fuori, ecco perché per me ora conta solo giocare di nuovo a calcio. Ho la fortuna di avere a disposizione una piccola palestra: posso fare un pò di allenamento, di corsa, bici, correre in giardino e lavorare con la palla. Io sono fortunato, ma chiedo a tutti di stare a casa e allenarsi lì: si trovano soluzioni. Per addominali e lavoro di base non servono pesi e attrezzi. Basta la forza di volontà".

