Juventus, pazza idea Reijnders e accordo pensate più vicino: Spalletti prepara il doppio sgarbo al Milan

I bianconeri guardano al mercato e preparano il colpo che nella Milano rossonero avrebbe il sapore della beffa. Prima, però, c'è il discorso Champions da chiudere, con il rinnovo di Vlahovic sempre sullo sfondo

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Non solo la corsa Champions, la Juventus prepara il doppio sgarbo di mercato al Milan. I bianconeri avrebbero, infatti, messo nel mirino il grande ex rossonero Tijjani Reijnders e accelerato con Dusan Vlahovic per il rinnovo del contratto. Tutti gli scenari e le novità che rimbalzano dall’Inghilterra.

Priorità Champions

Impegnate più che mai nella corsa Champions e chiamate e guardarsi le spalle dal possibile ritorno di Roma e Como, a tre giornate dai titoli di coda sul campionato, Juventus e Milan non possono più concedersi passi falsi. Il futuro (leggasi mercato) di entrambe è infatti inevitabilmente legato a doppio filo con la conferma nelle prime quattro posizioni al termine della stagione. Senza Champions League lo scenario andrebbe irrimediabilmente a cambiare… ovviamente, in peggio.

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Restare lucidi

Anche nell’incertezza del momento, però, la cosa importante è restare lucidi e iniziare a preparare al meglio la prossima stagione. Un anno che, tanto sulla sponda bianconera del Po quanto su quella rossonera del Naviglio, dovrà permettere di ripartire da quanto di buono fatto vedere in questo 2025-2026, andandone a limare sensibilmente i difetti. Una missione che Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri sperano di poter portare avanti con le giuste risorse.

La Juve punta Reijnders

In particolare, a Torino la condivisione d’intenti tra società e tecnico potrebbe regalare davvero un mercato importante. Un mercato che, ai noti Bernardo Silva e Robert Lewandowski avrebbe nelle ultime ore aggiunto quello dell’ex Milan, Tijjani Reijnders. I 70 (e oltre) milioni di euro sborsati giusto un anno fa dal City per regalare l’olandese a Guardiola non sono un dettaglio, certo, ma come ventilato dall’Inghilterra, la trattativa per un ritorno in Serie A non pare essere impossibile.

Tijjani ai margini del progetto Guardiola

D’altronde, dopo un avvio di stagione da protagonista, Tijjani nell’ultimo periodo è scivolato pericolosamente indietro nelle gerarchie di Guardiola. Per lui, sei panchine e appena poco più di un’ora in campo nelle ultime nove uscite. Se non è uno strappo questo… Inoltre, come scrive anche La Gazzetta dello Sport, il fatto che l’olandese conosca la Serie A è elemento chiave che la dirigenza bianconera ha scelto di rendere preponderante in vista del prossimo mercato. L’obiettivo è, ovviamente, quello di evitare ulteriori brutte sorprese. Vedi i vari Douglas Luiz, Openda e David, giusto per citarne alcuni.

Primi contatti e formula

Al momento, la cosa certa è che la Juventus, complici anche gli ingenti capitali dilapidati nelle ultime due campagne acquisti estive, non può certo concedersi investimenti faraonici. Per questo motivo, la dirigenza bianconera proverà a imbastire una più fattibile operazione al ribasso. I primi contatti, svelano oltremanica, ci sarebbero già stati e uno spiraglio, per quella che nella Milano rossonera saprebbe di beffa, già aperto. Prestito o scambio, per ora, la Juve difficilmente potrebbe spingersi oltre.

Spalletti non molla Vlahovic

E, a proposito di beffa al Diavolo, dopo averlo riabbracciato – con tanto di gol – la Vecchia Signora prepara le mosse decisive per raggiungere l’intesa sul rinnovo contrattuale di Vlahovic. Come vi abbiamo raccontato anche in mattinata, infatti, la grande armonia e stima tra Spalletti e l’ex Fiorentina potrebbe presto portare alla fumata bianca. Anche perché, lo sguardo della tigre con cui Dusan è entrato in campo contro il Verona e la sua presenza in area sono mancati come l’acqua nel deserto ai bianconeri nella parte fondamentale della stagione. E Spalletti di farsi scappare uno così sembra non averne la minima intenzione. Con buona pace di Allegri.