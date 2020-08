Mercato Juventus: scambio di mercato con l'Arsenal, si tratta

Juventus e Arsenal sono al lavoro per intavolare un possibile scambio di mercato e sistemare le rispettive difese. Secondo le indiscrezioni riportate dai media inglesi, i bianconeri offrono ai Gunners Daniele Rugani, in cambio di Hector Bellerin.

Entrambi i giocatori arrivano da una stagione poco positiva. Rugani non rientra più nel progetto tecnico dei bianconeri dopo 5 anni con più bassi che alti, ed è in lista cessioni. Il calciatore spagnolo, 25 anni, lo scorso anno è stato penalizzato dagli infortuni.

Lo scambio, dicono in Inghilterra, avverrebbe alla pari: i cartellini dei due giocatori valgono circa 25 milioni di euro. Rugani piace molto anche al Valencia. Bellerin è un profilo interessante, e si giocherebbe il posto a destra con Cuadrado, nell’ottica di una partenza di Danilo.

L’asse Londra-Torino potrebbe riguardare anche l’attacco: ai bianconeri piace molto Alexandre Lacazette, valutato dai Gunners 35 milioni di euro. Anche in questo caso, è possibile lo scambio con un elemento in uscita della rosa della Juve, come Douglas Costa e Ramsey.

A sinistra invece l’obiettivo della Juventus è l’esterno dell’Atalanta Robin Gosens: i bianconeri sono pronti a bussare alla porta dei bergamaschi, che però hanno già rifiutato un’offerta di 15 milioni di euro per il giocatore. La richiesta è di 30 milioni di euro e potrebbe essere abbassata con l’inserimento nella trattativa di contropartite tecniche come Perin o Romero.

OMNISPORT | 19-08-2020 22:50