Mercato Juventus, scatta l'allarme per Paul Pogba

Nuovo allarme per Paul Pogba in casa Juventus: Zinedine Zidane avrebbe aumentato il suo pressing sulla dirigenza del Real Madrid e sullo stesso Florentino Perez per arrivare al centrocampista francese, in uscita dal Manchester United.

Secondo quanto riportato da Marca, Zizou avrebbe mandato un chiaro messaggio ai vertici dei blancos: “Voglio Pogba, subito o a fine stagione”. Già in estate l’allenatore transalpino aveva dovuto rinunciare alla stella dei Red Devils: ora chiede ai madridisti di muoversi in anticipo per il giocatore.

La Juventus resta alla finestra, forte del suo rapporto stretto con l’agente di Pogba, Mino Raiola, e della volontà del giocatore, che più volte ha ammesso di essere possibilista circa un ritorno sotto la Mole.

Il quotidiano Marca rivela che l’acquisto di Pogba era stata l’unica richiesta che Zidane aveva fatto lo scorso marzo, quando era tornato sulla panchina del Real: ora il Pallone d’Oro 1998 vuole i fatti.

Pogba è in scadenza di contratto con lo United nel 2021 e ha ripetutamente detto no alle offerte di rinnovo fatte arrivare dal club inglese. Di contro la società di Manchester non ha ancora abbassato il prezzo del cartellino, vicino ai 120 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta anche dallo stesso Florentino Perez.

La Juventus spera che il disaccordo interno al Real continui per sferrare la sua mossa, che difficilmente arriverà a gennaio ma solo il prossimo giugno, quando per forza di cose con l’ingaggio del giocatore in scadenza tra un anno lo United dovrà concedere uno sconto.

Pogba, a causa di un infortunio, non scende in campo dallo scorso 30 settembre.

SPORTAL.IT | 04-12-2019 14:44