Mercato Juventus, si blocca lo scambio con una big di A

La sessione estiva di calciomercato del 2020 non sarà tale nel vero senso della parola, visto che si aprirà il 1° settembre e si chiuderà quando l’autunno sarà già iniziato, ovvero il 5 ottobre. In quei 35 giorni, secondo gli esperti, si assisterà a colpi importanti, magari non sensazionali, ma soprattutto tanti scambi, che siano interni o tra club di nazioni diverse.

Le cifre folli degli ultimi anni dovrebbero venire accantonate, almeno per qualche tempo, a favore di operazioni più ponderate.

Una di queste avrebbe potuto coinvolgere Juventus e Roma, che nella storia del mercato hanno vissuto parecchi scontri e duelli, ma che negli ultimi anni hanno invece dato vita a numerosi scambi e in generale a operazioni che hanno portato benefici a ambo le parti.

I bianconeri avevano pensato a Bryan Cristante, centrocampista italo-canadese a Roma da due stagioni ed erano pronti a sacrificare Rolando Mandragora, ex capitano dell’Under 21 e da due anni regista titolare dell’Udinese, che ha acquistato l’ex Genoa proprio dalla Juventus nell’estate, lasciando però ai torinesi il diritto di riacquisto ad una cifra prefissata di.

L’idea sembrava poter prendere quota perché entrambe le società potevano trarre vantaggi tecnici e anche economici dall’affare che avrebbe coinvolto due dei giovani centrocampisti più talentuosi d’Italia, nonché già nel giro della Nazionale maggiore, ma l’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha stoppato tutto, annunciando ai propri dirigenti di non essere disposto a liberare Cristante, condizionato in stagione da un serio infortunio, ma stimato dall’allenatore portoghese.

Peraltro le tensioni all’interno della dirigenza della Roma, con il probabile addio del ds Petrachi, hanno rallentato ulteriormente un’operazione che al momento è bloccata, ma che Fonseca non vorrebbe far ripartire.



SPORTAL.IT | 17-06-2020 17:29