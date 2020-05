Mercato Juventus, si lavora ad uno scambio con una big di Premier

Quella che prenderà forma dopo la prossima sessione di calciomercato, a prescindere da quando questa si svolgerà, sarà una Juventus con diverse novità rispetto alla rosa attuale. Tra arrivi e partenze i movimenti saranno tanti, ma non si perderà di vista l’anima italiana che ha da sempre contraddistinto le operazioni dei bianconeri, sebbene la percentuale di giocatori indigeni sia diminuita durante le ultime stagioni.

Tra i “tricolori” della stagione 2020-2021 potrebbe esserci anche Emerson Palmieri del Chelsea, che in Italia non è nato, ma che “nostrano” lo è diventato grazie al passaporto e che è anche un punto di forza della Nazionale di Roberto Mancini.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Emerson è il profilo scelto dalla Juventus per prendere il posto di Alex Sandro, vicino alla cessione dopo cinque stagioni.

Gli ostacoli per arrivare all’ex di Palermo e Roma però non mancano, a cominciare dalla concorrenza dell’Inter, dove a caldeggiarne l’acquisto è Antonio Conte, che ha allenato il giocatore al Chelsea, come del resto Maurizio Sarri.

Anche la trattativa, però, non si annuncia semplice, perché la valutazione di Emerson, stimata in 30 milioni, è inferiore a quella di Alex Sandro, fatto che rende difficile lo scambio. Possibile allora l’inserimento nell’affare di un’altra contropartita che potrebbe essere Adrien Rabiot, un altro dei partenti quasi sicuri da Torino dopo una sola stagione, peraltro non esaltante, e favorevole alla possibilità di approdare in Premier League.

La Juventus è però pronta a valutare anche l’ipotesi di un prestito oneroso, nella speranza che il Chelsea accetti in vista del probabile arrivo a Londra di Alex Telles, brasiliano ex Inter in arrivo dal Porto, che gioca nello stesso ruolo di Emerson Palmieri e a proposito del quale si era ugualmente parlato di una convocazione nella Nazionale maggiore italiana.

