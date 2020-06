Mercato Juventus: si pensa ad uno scambio di attaccanti

La Juventus sta pianificando in questi giorni la rosa per la prossima stagione. Sul taccuino di Fabio Paratici per quanto riguarda l’attacco ci sono diversi nomi in ballo, tra tutti quello di Arek Milik. Ma l’accordo con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è lontano, e i bianconeri nei prossimi giorni potrebbero ripiegare su Raul Jimenez.

L’attaccante dei Wolverhampton Wanderers, che fa parte della scuderia di Jorge Mendes, l’agente di Cristiano Ronaldo, prima della pausa per la pandemia stava brillando in Inghilterra con 22 reti all’attivo e 10 assist in 44 partite disputate.

Il messicano spesso paragonato a Mandzukic stuzzica l’attenzione dei bianconeri, che potrebbero affondare il colpo con facilità nel caso fallisse l’affare Milik: il Wolverhampton è infatto interessato a Gonzalo Higuain, attaccante in uscita da Torino che piace molto al tecnico Nuno Espirito Santo.

Potrebbe essere quindi imbastito nei prossimi giorni un possibile scambio di attaccanti tra i due club, con il Pipita che andrebbe a vestire la maglia degli ambiziosi Wolves, pronti ad offrigli un contratto da 15 milioni di euro in tre anni. Lo riporta Tuttojuve.

In caso Higuain rifiutasse, un’altra possibile contropartita potrebbe essere Daniele Rugani, anche lui vicino all’addio e da tempo nel mirino degli inglesi.

SPORTAL.IT | 02-06-2020 13:00