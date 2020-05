Mercato Juventus: si riapre la possibilità per il colpo a centrocampo

In attesa di chiarimenti circa il futuro del campionato, le società stanno pianificando le prossime mosse di mercato. Tra queste c'è la Juventus, che interverrà soprattutto a centrocampo e in attacco. Per quanto riguarda la parte centrale del campo si è riaperta la possibilità di ingaggiare Kevin De Bruyne.

Il centrocampista in un'intervista rilasciata al quotidiano belga Het Laatste Nieuws ha esternat le sue preoccupazioni circa la possibile esclusione dalla Champions League: "Sto aspettando la sentenza. I dirigenti ci hanno assicurato che avrebbero fatto appello, spiegando che sono sicuri al 100% di far valere le proprie ragioni".

"Mi fido del mio club e aspetto l'esito, poi prenderò una decisione sul mio futuro. Certo due anni senza Champions sarebbero davvero lunghi, se la squalifica fosse di un solo anno potrei pensarci, ma due sono troppi". De Bruyne ha un contratto con il Manchester City fino al 2023.

Per far spazio al 1991 potrebbe essere Miralem Pjanic a salutare: il bosniaco, 30 anni, è reduce da una fetta di stagione decisamente insoddisfacente ma le pretendenti non mancano. In prima fila c'è sicuramente il Paris Saint Germain, che potrebbe coinvolgere nell'affare Mauro Icardi.

L'ex capitano dell'Inter libererebbe anche Gonzalo Higuain: i rapporti con la società bianconera si sono logorati in maniera piuttosto profonda e il futuro del Pipita sembra essere sempre più lontano da Torino. Non è da escludere un ritorno in Argentina.

Il direttore sportivo del River Plate ha recentemente dichiarato: "È sempre bello che un idolo del River possa tornare a vestire la nostra maglia. Chiaramente dipenderà da lui, dalle sue idee. Per noi è un giocatore importantissimo, è cresciuto qui e anche suo padre ha giocato al River. Vedremo cosa deciderà in futuro".



SPORTAL.IT | 03-05-2020 12:06