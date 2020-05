Mercato Juventus, si studiano due scambi con una big di Premier

Centrocampo, dove la cessione illustre dovrebbe riguardare Miralem Pjanic, attacco, dove il partente dovrebbe essere Gonzalo Higuain, ma anche difesa, reparto dove ugualmente in casa Juventus non mancano i pezzi pregiati che potrebbero partire.

In attesa di capire se il campionato e la Champions riprenderanno, la Juventus pensa anche al mercato che verrà, anche se le date in cui si aprirà la sessione estiva sono tutt’altro che certe. E allora, anche se gran parte delle operazioni della società bianconera dipenderanno dal futuro di Cristiano Ronaldo, è allo studio uno scambio col Tottenham che riguarda la difesa.

Secondo la stampa inglese, a Torino sono pronti a sacrificare Alex Sandro per arrivare a Serge Aurier: si tratterebbe, però, di un’operazione “spuria”, perché destinata a scoprire la fascia sinistra degli otto volte consecutivi campioni d’Italia per andare invece a coprire la zona destra del reparto difensivo, quella in cui solitamente agisce l’esterno ivoriano ex Paris Saint-Germain.

Qualora quest’operazione andasse in porto, con conguaglio a favore della Juventus, il Tottenham andrebbe a bussare in casa dell’Atalanta per arrivare all’atalantino Timothy Castagne, destro naturale in grado di comporre una coppia di primo livello con Alex Sandro.

Juve e Spurs stanno però lavorando anche a un altro piano, che coinvolgerebbe sempre due esterni di difesa: in bianconero finirebbe Danny Rose, ora in prestito al Newcastle, con Mattia De Sciglio a fare il percorso inverso.

Del resto il percorso a Torino dell’ex terzino del Milan sembra in via di esaurimento dopo tre stagioni, al punto che dalla Spagna il nome di De Sciglio è stato speso per un altro possibile scambio, con il Barcellona per il giovane centrale francese Jean Clair Todibo, che nello scorso gennaio era stato nel mirino del Milan. Come sostituto a sinistra di Alex Sandro, invece, la Juventus non smette di inseguire l’italo-brasiliano Emerson Palmieri, ex Roma ora in forza al Chelsea e nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 22:27