Mercato Juventus: sono due le alternative ad Arthur

Dopo il secco 'no' del Barcellona per Ansu Fati, riportato dal Mundo Deportivo, i rapporti tra Juventus e catalani sembrano essersi deteriorati e Paratici, che ha comunque come primo obiettivo Arthur, sta sondando le alternative.

Al primo posto c'è senza dubbio Jorginho: fedelissimo di Maurizio Sarri al Napoli, il giocatore sarebbe ben contento di riabbracciare il suo maestro ma il Chelsea non è così convinto di volerlo cedere. Per convincere la dirigenza inglese però i campioni d'Italia potrebbero mettere sul tavolo il cartellino di Federico Bernardeschi: l'ex Fiorentina vorrebbe maggiore spazio per non perdere la Nazionale ma per farlo dovrà cambiare aria.

La seconda grande alternativa ad Arthur è Paredes del Paris Saint Germain: cercato anche nelle scorse sessioni, il giocatore classe 1994 ha recentemente dichiarato a TNT Sports: "Nell'estate del 2011 un dirigente della Juventus voleva acquistarmi e mi disse che sarei stato il vice di Andrea Pirlo".

"Il mio agente però sosteneva che non avevo le caratteristiche per giocare in un centrocampo da regista e siccome Conte non giocava con il trequartista sono rimasto al Boca Juniors. Due anni dopo ho iniziato a giocare stabilmente da regista".

Per convincere la dirigenza parigina Paratici è pronto a giocarsi la carta De Sciglio: il terzino piace da tempo a Leonardo che, con un conguaglio economico a favore, potrebbe scambiarlo proprio con Paredes.

Più defilato il profilo di Sandro Tonali: il giocatore del Brescia è convinto di poter trovare maggior spazio nel progetto di Antonio Conte e l'Inter è pronta ad investire i soldi ricavati dalla cessione di Mauro Icardi. Da escludere l'ipotesi estero: il Manchester United si era interessato ma il classe 2000 ha fatto sapere di voler restare in Italia almeno per qualche anno prima di trasferirsi in Premier League.

