Mercato Juventus, sorpresa in arrivo a centrocampo

L’unico rinforzo del mercato di gennaio 2020 per la Juventus potrebbe essere un acquisto… virtuale, o meglio destinato a concretizzarsi a partire dalla prossima stagione. Si tratta ovviamente di Dejan Kulusevski, pagato 35 milioni più 9 di bonus all’Atalanta, ma che indosserà il bianconero solo dal prossimo 1° luglio. Per quanto riguarda gli altri nomi associati ai campioni d’Italia si registrano sorprese e frenate, tanto in entrata, quanto in uscita.

Nel gioco a domino che è il mercato, infatti, a bloccare la prima tessera sembra essere stato il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel, che in conferenza stampa ha stroncato l’ipotesi della partenza di Leandro Paredes: "Leandro ha giocato molte partite a fine anno, ha dimostrato di essere un giocatore importante, che può avere un grande peso nel nostro gioco. Penso proprio che resterà con noi fino alla fine della stagione così come Cavani” le parole dell’allenatore tedesco.

Sembra quindi sfumare lo scambio con Emre Can, del quale si era parlato sul finire del 2019 e che avrebbe accontentato tutti: il ds del Psg Leonardo, da tempo ammiratore del tedesco, lo stesso ex Liverpool, deluso per il sottutilizzo da parte di Sarri, e il tecnico della Juventus che avrebbe potuto contare su un’alternativa di ruolo a Miralem Pjanic.

Tutto sfumato anche per volontà della stessa Juventus, la cui strategia sembra cambiata ed è volta a dare fiducia agli attuali componenti della rosa a centrocampo al fine di evitare di perdere tempo per far ambientare i nuovi arrivi e alla luce anche della squalifica di Bentancur e dell’infortunio di Khedira, fatto, quest’ultimo, che potrebbe portare all’inserimento di Can nella lista Champions per la fase ad eliminazione diretta. Per lo stesso motivo non verrà ceduto Adrien Rabiot.

Il francese, arrivato in estate a costo zero dal Psg, ha deluso nella prima parte di stagione, ma gode della totale fiducia di Sarri e della società che credono nel riscatto del giocatore nell’ultima fetta di annata. Le proposte dell’Arsenal e dell’Everton di Carlo Ancelotti sembrano quindi destinate ad essere ignorate.

