Mercato Juventus: Suarez più vicino ma la priorità è vendere

La Juventus è sempre più vicina a firmare l’attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Sempre più le voci che vorrebbero Luis Suarez ad un passo dal liberarsi dal Barcellona e diventare il nuovo bomber della Vecchia Signora.

Anche la questione passaporto italiano sarebbe vicina ad una favorevole conclusione. Insomma, il Pistolero, a breve, potrebbe essere annunciato ufficialmente, per la gioia del popolo bianconero che già sogna con il tridente delle meraviglie.

Tuttavia, ci sono diverse situazioni piuttosto intricate in casa bianconera. Fabio Paratici ha un compito gravoso, ossia liberarsi dei tanti esuberi, ovvero di quei giocatori che non rientrano più nei piani del nuovo corso griffato Andrea Pirlo.

Ancora da risolvere la questione Gonzalo Higuain. I giorni trascorrono ma, al momento, ancora non è chiaro dove giocherà il prossimo anno il Pipita (che ha ancora un anno di contratto con la Juventus con uno stipendio pari a 7,5 milioni di euro netti).

Difficile anche la risoluzione del contratto di Sami Khedira. Il 33enne tedesco non sembra avere acquirenti pronti a dargli una chance, anche a causa delle sue non eccelse condizioni fisiche. Come se non bastasse, guadagna sei milioni di euro all’anno.

Nessuna novità anche sui fronti Aaron Ramsey e Mattia De Sciglio. Entrambi, se dovesse arrivare una proposta congrua, verrebbe lasciati liberi dalla Juventus. Il dramma è che, al momento, di offerte importanti non ne sarebbero arrivate.

Infine, per ridestarsi ancor di più a livello finanziario, la Juventus starebbe anche aspettando una proposta per Douglas Costa. Il brasiliano potrebbe portare nelle casse bianconere 40 milioni di euro. Insomma, Fabio Paratici pare pronto a tutto per fare cassa.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 07-09-2020 09:49