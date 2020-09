Mercato Juventus, Suarez si sfoga e piange: "Tante bugie"

Luis Suarez ha salutato in lacrime il Barcellona in conferenza stampa. L’attaccante uruguaiano, che ha firmato per l’Atletico Madrid dopo la lunga telenovela che l’ha accostato alla Juventus (con la bufera passaporto annessa), si è sfogato: “E’ stato un mese pazzesco, in cui si sono inventati tante cose“.

“Hanno detto bugie e cose che suscitano indignazione. Il mio rapporto con Leo Messi, tutto il mondo lo conosce. Quando sono arrivato a Barcellona mi dicevano ‘attento a Leo’ ma il tempo in cui siamo stati insieme abbiamo sempre provato a rndere al massimo, e ora me ne vado a testa alta”.

Suarez non ha proferito parola sull’esame d’italiano a Perugia da cui sono partite due indagini, quella della Procura di Perugia e quella della Figc. Il bomber sudamericano si è invece soffermato sul suo rapporto con il club blaugrana.

“Voglio ringraziare il club che ha creduto in me dopo un errore che commisi prima di firmare. Sarò sempre riconoscente per come sono stato trattato. Oggi termina una tappa della mia carriera di cui sono molto orgoglioso: qui ho trovato degli amici e sono stato felice”, ha continuato il Pistolero.

Suarez è stato di fatto scaricato dai blaugrana: “Mi aspettavo la decisione di Koeman: non ho problemi a farmi da parte, volevo solo continuare ad allenarmi mentre trovavo una soluzione e il tecnico me lo ha permesso. Il club aveva bisogno di cambiare e l’allenatore non contava su di me: me ne vado con la sensazione di aver fatto il mio percorso, essere diventato il terzo marcatore nella storia del club non è facile”.

“Credo di non potermi rimproverare nulla: ho giocato infortunato, anche quando non stavo bene, ma se devo fare un’autocritica penso all’eliminazioni in Champions”.

OMNISPORT | 24-09-2020 14:47