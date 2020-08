Mercato Juventus: subito problemi per Arthur, ritiro a rischio

Arthur Melo non ha ancora vestito la maglia bianconera ma già rischia di diventare un problema per la Juventus. Secondo quanto riportano i media catalani, il centrocampista brasiliano potrebbe perdere l’inizio del ritiro con la sua nuova squadra, fissato alla Continassa dal 24 agosto, a causa dello scontro legale che sta per scoppiare con il Barcellona.

A riportare la notizia “Sport”: il giocatore, dopo essere stato costretto ad accettare lo scambio con Miralem Pjanic, a luglio si era rifiutato di tornare in Spagna per concludere la stagione con i blaugrana, con cui ha un contratto firmato fino al 30 agosto.

Tra le due parti regna il gelo, e il Barcellona ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del brasiliano che ancora non si è chiuso: la situazione è quindi bloccata, essendo Arthur legato fino al termine del mese con i blaugrana. Il club catalano vuole imporre una sanzione esemplare al giocatore, e soprattutto sarebbe intenzionato a non permettergli di presentarsi a Torino il 24 agosto.

La Vecchia Signora spera che la situazione si risolva prima di quella data, ma il momento di caos creatosi in Catalogna dopo l’umiliante eliminazione dalla Champions League (l’8-2 del Bayern) complica ulteriormente le possibilità di arrivare a un compromesso in tempi rapidi.

Bartomeu alcune settimane fa aveva spiegato così l’apertura del procedimento disciplinare: “Dobbiamo analizzare cosa è successo e cercare di accertarne le cause. Devi chiedere al giocatore, per vedere quali motivi fornisce. Se i suoi motivi non sono giustificati, ci sarà sicuramente una sanzione finanziaria. A parte questo, un lavoratore, se non lavora, non viene pagato. E ha mancato di rispetto ai suoi compagni di squadra, perché la squadra vuole fare bene in Champions League. E anche al club. Non è logico che giocando per un titolo così importante, un calciatore decida di cancellarsi. E’ ingiustificabile e totalmente incomprensibile”.

OMNISPORT | 17-08-2020 11:26