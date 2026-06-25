Possibile (e incredibile) intreccio di mercato sull'asse Roma-Torino, con il portierone giallorosso che potrebbe approdare alla corte di Luciano Spalletti già nei prossimi giorni

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La scadenza del 30 giugno incombe come una spada di Damocle sulla sessione di mercato e sulla testa della dirigenza giallorossa. Per rientrare negli accordi presi con l’UEFA sul settlement agreement, D’Amico è infatti chiamato a recuperare entro fine mese qualcosa come 50 milioni di euro.

Una somma che, con molta probabilità, costringerà il neo ds capitolino a dover cedere almeno uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Gasperini. Nasce così l’indiscrezione che vorrebbe la Juventus pronta a muoversi per regalare Mile Svilar a Spalletti. Un’operazione che potrebbe portare nella Capitale Emiliano “El Dibu” Martinez.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Roma, 5 giorni per trovare 50 milioni

La sessione estiva di mercato – così come la stagione 2026-2027 – della Roma si gioca nei prossimi 5 giorni. Ne è ben conscio Tony D’Amico e ne è ben consapevole Gian Piero Gasperini, che ha già stilato una lista degli intoccabili. Un elenco che comprende i vari Wesley, Evan N’Dicka, Niccolò Pisilli e Manu Koné, giudicati incedibili dall’ex tecnico dell’Atalanta.

A chi, invece, il Gasp potrebbe anche rinunciare è Matias Soulé. Complice anche l’esclusione dalla spedizione argentina al Mondiale, le richieste per l’ex Juve e Frosinone al momento non sono andate oltre a qualche sondaggio di Borussia e dalla Premier. Difficile, dunque, immaginare un’accelerata nel breve periodo.

Idea Svilar per la Juve

Si arriva, così, a Mile Svilar, profilo che rientra tra i top capaci di portare un tesoretto non indifferente nelle casse giallorosse e che, a conti fatti, trovando i giusti incastri, potrebbe alla fine anche essere sacrificato. Ed è qui che entrano in gioco la Juventus ed Emiliano Martinez. L’estremo difensore campione del mondo in carica e le richieste dell’Aston Villa giudicate troppo alte non sembrano infatti convincere pienamente Giovanni Carnevali.

Carnevali punta allo sconto per Svilar

Come riportato da TuttoSport, per Svilar, valutato dalla Roma 50-60 milioni di euro, la Juve avrebbe già avviato i contatti. Nei pensieri del fresco ds bianconero ci sarebbe la volontà di percorrere una pista capace di accontentare tutte le parti in causa. Con il tempo a proprio favore, infatti, la Juventus punta ad abbassare il prezzo del cartellino a 35-40 milioni. Una cifra a cui difficilmente d’Amico potrebbe voltare le spalle e che, visto l’approdo alla Roma da svincolato porterebbe sulla sponda giallorossa del Tevere una plusvalenza “pulita”.

L’intreccio di mercato Svilar-Dibu

La chiave di volta potrebbe essere proprio “El Dibu” Martinez e, più precisamente, l’agenzia che condivide con Svilar. I due, infatti, sono seguiti dagli stessi agenti e l’idea che si possa dare vita a un vero e proprio intreccio di mercato non pare poi così remota. Svilar alla Juve. Martinez alla Roma. La sensazione è che una prima decisione da parte della Juve potrebbe arrivare già oggi, nel corso del vertice di mercato in programma alla Continassa che vedrà la presenza (da remoto) anche di Spalletti.

Anche la Juve costretta a vendere

Il primo punto all’ordine del giorno sarà, però, la necessità di sistemare i conti. Al pari dei giallorossi, infatti, anche la Juve – seppur di “appena” 13 milioni di euro – è chiamata a rientrare nei paletti UEFA. Soldi che possono arrivare dalla definizione di trattative già avviate, come quella per portare Fabio Miretti a una tra Bologna e Fiorentina.

Sul tavolo c’è poi la questione legata agli esuberi, a cominciare da Lois Openda e Jonathan David, che nelle scorse ore ha detto di voler giocarsi le proprie chance a Torino. Per definire il futuro delle due cocenti delusioni della passata stagione bianconera si andrà però, per forza di cose, a mercato inoltrato. L’opportunità di arrivare a Svilar e blindare la porta va, invece, colta subito.