Mercato Juventus, svolta in vista per la difesa

Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia di Coronavirus, la stagione del calcio italiano sta per ripartire.

Saranno due mesi da vivere a tutta che precederanno la fase finale delle Coppe europee, destinate a vivere un’emozionante fase conclusiva nel mese di agosto, con l’ipotesi della Final Eight per la Champions League sempre più probabile, e quella dedicata al calciomercato.

La fase dedicata alle trattative dovrebbe concentrarsi tra settembre e inizio ottobre e sarà fondamentale non farsi trovare impreparati. Tra gli obiettivi primari della Juventus potrebbe esserci l’acquisto di un esterno difensivo di sinistra alla luce della probabile partenza di Alex Sandro.

L’obiettivo numero uno dei bianconeri risponde al none di Emerson Palmieri e in tal senso arrivano buone notizie. Secondo quanto riportato da “The Athletic”, infatti, il Chelsea sarebbe pronto ad aprire alla cessione dell’italo-brasiliano, avendo individuato il sostituto nel mancino del Leicester Ben Chilwell.

Il tecnico dei Blues Frank Lampard non sarebbe rimasto soddisfatto del rendimento di Marcos Alonso e di Emerson, da qui la svolta verso una delle rivelazioni dell’ultima Premier League. A frenare il Chelsea sarebbe solo il prezzo del cartellino imposto dal Leicester, che per Chilwell chiederebbe ben 60 milioni.

Qualora però l’affare si sbloccasse il destino di Emerson potrebbe davvero essere quello del ritorno in Serie A, dove le richieste non mancano. Oltre alla Juventus, dove Palmieri ritroverebbe Maurizio Sarri che l’ha allenato proprio al Chelsea, sono infatti pronte anche il Napoli e l’Inter, allenata da quell’Antonio Conte che ha ugualmente allenato Emerson a Londra. L’affare potrebbe chiudersi per poco più di 25 milioni di euro e chissà che per una delle società deluse non possa schiudersi la possibilità di arrivare proprio a Marcos Alonso, pupillo tra l’altro proprio di Conte.

06-06-2020