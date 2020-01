Mercato Juventus: svolta Pogba, l'annuncio di Raiola

Paul Pogba ancora più vicino al ritorno alla Juventus. L'agente del centrocampista del Manchester United Mino Raiola ai microfoni di Sky Sports ha spalancato le porte alla cessione in estate. "Oggi non è felice perché non sta giocando. Si sta riprendendo da un infortunio. Se Paul non gioca, non è felice".

I rapporti con i Red Devils sono ai minimi termini: "Per il futuro non c'è nulla di sicuro. Tutti sanno che l'ambizione di entrambe le parti non sia stata soddisfatta negli ultimi anni. Siamo onesti. In futuro dovremo vedere se Paul sarà ancora nei piani del Manchester United e se il Manchester United sarà ancora nei piani di Paul. Mi aspetto che i miei giocatori siano felici, esattamente come anche i club. Questo è il mio lavoro. Se una di quelle parti non è felice, allora ci sono altri modi per risolvere".

La Juventus aspetta con trepidazione il suo ritorno sotto la Mole: il francese è ancora legato a molti ex compagni, e garantirebbe un salto di qualità tecnico e anche commerciale di dimensioni notevoli alla Vecchia Signora.

Il procuratore italo olandese parla poi del sempre più improbabile rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021: "Il mio compito è ascoltare. La mia relazione con il Manchester United è buona. Non ho mai parlato con Solskjaer, ma ho sentito che è una persona fantastica, e anche il mio rapporto con Ed Woodward sembra trasparente".

Pogba in questa stagione ha giocato pochissimo a causa di un infortunio alla caviglia la cui gravità molti tabloid inglesi mettono in dubbio: "Per ora Paul ha bisogno di mettersi in forma. È tornato al Manchester United quando la gente non pensava che sarebbe tornato. Questo si tende a dimenticarlo. Si pensa che lo United fosse l'unico club per cui avrebbe potuto firmare, e invece è stato lui a sceglierlo. Quando rientrerà? Il prima possibile ovviamente, per se stesso, per i tifosi e per il club, ma non sono in grado di dire tra quanto tempo".

