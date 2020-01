Mercato Juventus: tre nodi da sciogliere e un'idea per giugno

Siamo entrati negli ultimi, caotici, giorni del mercato invernale. Tanti i club alla ricerca del grande colpo. La Juventus, a differenza di tante altre società, è decisamente tranquilla. I bianconeri starebbero riflettendo solo su cessioni e possibili scambi.

In particolare, sarebbero tre i giocatori in attesa di conoscere il proprio futuro, ossia Emre Can, Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio. Tre posizioni molto diverse tra loro, tre nodi da sciogliere il prima possibile, così da tornare a concentrarsi sul campo.

Emre Can attende novità da tempo. Il Borussia Dortmund è in forte pressing sul centrocampista tedesco e avrebbe anche aumentato la propria offerta economica per strapparlo alla Juventus. Si parla di una proposta pari a 25 milioni di euro.

Per Federico Bernardeschi tante le opzioni. Si è parlato di uno scambio con il Barcellona per Ivan Rakitic e di un tentativo di accordo con il Milan per avere Paquetà in cambio dell’azzurro. Per ora solo idee e nient’altro.

Infine, per Mattia De Sciglio, è sempre concreta la chance di un suo passaggio al PSG in cambio di Layvin Kurzuwa, 27enne difensore francese. La Juventus starebbe riflettendo sulla bontà dell’operazione (i bianconeri sarebbero restii a lasciar partire un giocatore italiano).

Intanto sono diverse le indiscrezioni di mercato che parlano di un altro possibile affare tra Juventus e PSG. Sul piatto ci sarebbe Mauro Icardi, da sempre accostato ai bianconeri e rinato con la casacca della squadra parigina.

L’idea sarebbe quella di provare ad intavolare una trattativa con il PSG. Leonardo potrebbe riscattare l’ex capitano dell’Inter e “girarlo” alla Vecchia Signora in cambio di un giocatore gradito ai parigini. Il nome più gettonato sarebbe quello di Miralem Pjanic.

Attenzione anche al nome di Gonzalo Higuain che potrebbe, in estate, tornare nuovamente di moda in ottica mercato. Il Pipita ha voluto restare alla Juventus ed è una colonna della squadra ma Mauro Icardi è decisamente più giovane (Gonzalo Higuain va per le 33 primavere).

SPORTAL.IT | 28-01-2020 10:27