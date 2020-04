Mercato Juventus: tutto fatto per il rinnovo di un top player

La Juventus è in attesa di conoscere, come tutte le altre squadre di Serie A, se e quando il campionato ricomincerà. Un occhio al campo e l’altro al mercato. A breve potrebbe arrivare una notizia molto attesa dal pubblico bianconero.

La Vecchia Signora è al lavoro per continuare ad usufruire dei servizi di Gigi Buffon. Il portiere, classe 1978, ha già fatto sapere di voler proseguire la sua carriera da calciatore e vorrebbe farlo con la casacca della Juventus.

Andrea Agnelli, numero uno della società bianconera, avrebbe già trovato un accordo con lo stesso Gigi Buffon. Di fatto, l’estremo difensore rinnoverà per un’altra stagione, alle stesse condizioni economiche dell’attuale contratto in essere con la Vecchia Signora.

Per Gigi Buffon sarebbe il coronamento dell’ennesimo sogno. Il Campione del Mondo 2006 si sente ancora in grande forma ed è pronto a dare ancora il suo prezioso contributo. All’orizzonte tanti possibili altri record da sbriciolare.

Tra i tanti primati che potrebbe conquistare Gigi Buffon c’è anche quello di giocatore più anziano ad aver giocato in Serie A. Al momento, il record appartiene a Marco Ballotta. L’ex portiere, tra le altre, di Inter e Lazio, ha giocato la sua ultima gara a 44 anni e 38 giorni.

Gigi Buffon ma non solo. La Juventus ha già raggiunto l’accordo anche per il rinnovo del contratto con Giorgio Chiellini. Si parla di un prolungamento sino al 2022 per il capitano della Juventus. Di fatto un rinnovo a vita (nel 2022 avrà 38 anni).

Infine, Juventus al lavoro anche per blindare Paulo Dybala. L’argentino è considerato il presente e il futuro del club. Si sta lavorando per trovare l’intesa su un prolungamento di almeno un paio di anni dell’attuale contratto, in scadenza nel 2022.

SPORTAL.IT | 17-04-2020 08:45