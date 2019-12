Mercato Juventus: un favore allo United per riavere Pogba

Il mercato di gennaio è alle porte. Tantissime le voci che circolano. Coinvolti tantissimi club. Tra i tanti, ovviamente la Juventus. Dall’Inghilterra, arrivano indiscrezioni che raccontano di un intreccio di mercato con il coinvolgimento di Manchester United e, appunto, la Vecchia Signora.

Dopo aver salutato Mario Mandzukic, i bianconeri potrebbero mettere a segno un colpo eccezionale. Il nome in cima ai desideri sarebbe quello di Paul Pogba. Il francese, ora ai Red Devils, è legatissimo a Torino e alla maglia bianconera (indossata dal 2012 al 2016).

Ci sarebbe un possibile scenario che favorirebbe il ritorno del francese alla Juventus. Il club bianconero potrebbe fare un grande favore allo United, in cambio del via libera per poter trattare, direttamente, con Paul Pogba.

I Red Devils sono interessati a Erling Braut Haaland, attaccante norvegese di 19 anni che sta stupendo tutti a suon di gol (è l’attuale capocannoniere della Champions League con otto reti). La giovane stella del Salisburgo ha Mino Raiola come agente (proprio come Paul Pogba).

La Juventus avrebbe già trattato con il noto procuratore per strappare Erling Braut Haaland alla concorrenza (sulla base di 30 milioni di euro) ma potrebbe mollare la presa e lasciare la giovane stella al Manchester United, ritirandosi dall’asta.

In cambio, il Manchester United dovrebbe acconsentire alla cessione di Paul Pogba. Il centrocampista classe 1993 pare stanco della sua avventura in Premier League e starebbe accarezzando il sogno di tornare in Italia, alla Juventus (nonostante un contratto con lo United sino al 2021).

Il Manchester United non vorrebbe lasciarlo partita ma, considerati anche i problemi strutturali della squadra (lontanissima dai vertici della Premier League) potrebbe anche arrendersi e accettare le lusinghe dei bianconeri. La Juventus sarebbe pronta a farsi avanti. Il popolo bianconero sogna il ritorno del Polpo.

SPORTAL.IT | 26-12-2019 11:01