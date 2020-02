Mercato Juventus: un obiettivo per l'attacco strizza l'occhio

Aumentano notevolmente le possibilità di vedere Willian con la maglia della Juventus nella prossima stagione: il brasiliano è nel mirino dei bianconeri da tempo e le ultime dichiarazioni del giocatore sorridono alla Vecchia Signora.

Durante un'intervista concessa a Esporte Interativo, l'attaccante del Chelsea ha infatti confermato le voci sulle difficoltà nel rinnovare il suo contratto: "Il Chelsea mi ha offerto due anni e non cambieranno la loro offerta. Io invece gli ho detto che volevo tre anni: la situazione è difficile, non so davvero se sarà possibile restare".

I campioni d'Italia non sono però gli unici sulle tracce del brasiliano: Manchester United e Tottenham hanno già sondato il terreno ma alcuni media inglesi parlano anche della possibilità di un trasferimento in Cina, con un clib che avrebbe già presentato un'offerta economicamente molto importante a Willian.

Solo qualche settimana fa il trentunenne aveva dichiarato: "Gioco per il Chelsea da oltre sei anni e posso dire con la massima onestà che sono molto felice qui. Se chiedi a mia moglie se vuole lasciare Londra, rifiuterà. Le mie figlie direbbero lo stesso. Certo, il Brasile è la nostra casa e la nostra cultura e sia io che la mia famiglia siamo sempre felici quando ci torniamo per le vacanze e ci incontriamo con amici e parenti, ma Londra è la nostra seconda casa".

"In verità, ho recentemente superato il test per prendere la cittadinanza britannica. Consisteva in domande sulla storia del Paese. È stato molto difficile. Alcune delle domande sono così complesse che persino alcuni dei miei amici britannici non conoscevano le risposte. I primi due tentativi non hanno avuto successo, ma alla terza volta l’ho superato e adesso sono cittadino britannico".

Si complica invece la pista Mauro Icardi: l'ex capitano dell'Inter secondo Don Balon sarebbe stato proposto da Marotta al presidente del Real Madrid Florentino Perez, da sempre estimatore del giocatore. Zinedine Zidane non sarebbe però convinto e continuerebbe a preferire Karim Benzema per l'attacco di Blancos.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 16:39