Mercato Juventus, un veterano ci ripensa: via a gennaio

La Juventus a gennaio non sarà attiva solo in entrata, ma anche sul fronte uscite. In particolare, i bianconeri saluteranno tra pochi mesi un elemento ormai fuori dai progetti futuri della Vecchia Signora: Sami Khedira.

Secondo quanto riporta il giornale tedesco Bild, il centrocampista bianconero, mai impiegato in questa stagione da Andrea Pirlo, avrebbe cambiato idea riguardo alla sua permanenza a Torino fino al termine della stagione e si sarebbe convinto ad andarsene a gennaio.

Negli scorsi mesi i suoi agenti e i dirigenti torinesi avevano cercato di trovare un accordo per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2021, ma non era arrivata l’intesa. Ora invece il giocatore ha deciso di muoversi, forte probabilmente di alcune offerte arrivate negli ultimi giorni. Secondo la Bild, Khedira non seguirà altri esuberi come Matuidi e Higuain in avventure esotiche negli Stati Uniti o in Medio Oriente ma rimarrà in Europa: la sua volontà è di rimettersi in gioco in un altro campionato del Vecchio Continente.

L’addio di Khedira fa parte del progetto di rinnovamento della mediana dei bianconeri, che già a gennaio potrebbe avanzare di un altro step. Secondo le indiscrezioni Fabio Paratici starebbe valutando l’ingaggio di un altro grande giocatore per fare il salto di qualità a centrocampo: nella rosa di nomi ci sarebbero il giocatore del Psg Leandro Paredes, che sarebbe inserito in uno scambio con Bernardeschi secondo calciomercato.it, il regista del Chelsea Jorginho e quello del Sassuolo Manuel Locatelli.

Proprio il neroverde ha mandato negli scorsi giorni dal ritiro della Nazionale un chiaro messaggio ad Andrea Pirlo e alla Juventus in vista del mercato di gennaio: “Pirlo è sempre stato il mio idolo, avevo persino il suo poster appeso in camera”.

OMNISPORT | 18-11-2020 17:21