Mercato Juventus: una poltrona per due, sceglie Pirlo

Giorni decisivi per il mercato bianconero, in particolare per completare il pacchetto offensivo. La Juventus è concentrata sulla questione “post Gonzalo Higuain”. E’ tempo di fare una scelta e toccherà al nuovo allenatore Andrea Pirlo.

Dopo tante voci, pare proprio che siano rimasti solo due candidati per prendere il posto di Gonzalo Higuain. In particolare, i nomi ancora in gioco, sarebbero quelli di Edin Dzeko, di proprietà della Roma, e Luis Suarez, sotto contratto con il Barça.

La Vecchia Signora sembra avere già in mano l’accordo con l’entourage del bomber bosniaco ma, prima, è necessario che la Roma trovi un’alternativa ad Edin Dzeko (molto probabile che possa essere Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli).

Tuttavia, la società bianconera sarebbe in corsa anche per Luis Suarez. L’uruguaiano è ai ferri corti con il Barcellona del nuovo allenatore Ronald Koeman e sarebbe un grande colpo per i bianconeri (da sogno il tridente con CR7 e Dybala).

L’ultima parola toccherà ad Andrea Pirlo. I due bomber hanno caratteristiche molto diverse tra loro. In relazione a come vorrà fare giocare la sua Juventus, si preferirà uno o l’altro. Insomma, il parere di Andrea Pirlo sarà decisivo.

Nel frattempo, si continua a parlare del futuro del Pipita. Nelle ultime ore è tornata forte l’indiscrezione secondo la quale Gonzalo Higuain potrebbe finire a giocare in MLS. L’Inter Miami lo starebbe trattando (club dove gioca Blaise Matuidi).

La sensazione è che, nei prossimi giorni, la Juventus farà la sua scelta e Andrea Pirlo avrà finalmente a disposizione l’attaccante per completare il proprio pacchetto offensivo. Chi la spunterà tra Edin Dzeko e Luis Suarez?

OMNISPORT | 31-08-2020 08:12