Mercato Juventus: voci sconcertanti su Cristiano Ronaldo

Nuova offensiva dalla Spagna nei confronti di Cristiano Ronaldo. Secondo ABC.es, il portale online di uno dei quotidiani più importanti del Paese iberico, il fuoriclasse portoghese avrebbe dato mandato al suo agente, Jorge Mendes, di trovargli una nuova squadra in vista della prossima stagione.

Secondo la sconcertante indiscrezione, il cinque volte Pallone d'Oro sarebbe stufo della Juventus, a causa della situazione che si è venuta a creare con Maurizio Sarri, e sarebbe anche insoddisfatto dalla qualità tecnica dei suoi compagni.

CR7 avrebbe già sondato il terreno con il Real Madrid, trovando però le porte chiuse. Anche Bayern Monaco e Psg avrebbero detto no al giocatore, perché non intenzionate a pagare uno stipendio così elevato per un 35enne.

Voci diffuse a proposito da maligni, o dal suo stesso entourage in vista della rivoluzione che la Juventus potrebbe attuare da giugno se fallisse l'esperimento Sarri? In attesa di possibili smentite, ABC spiega che il piano per l'estate è già delineato: Ronaldo non onorerà il contratto che lo vede legato alla Juve per altre due stagioni.

Intanto Ronaldo, incurante delle voci, continua a fare la macchina da gol a Torino: il numero 7 sta disputando una stagione strepitosa in bianconero, con 23 reti realizzate in 28 partite tra campionato e coppe.

SPORTAL.IT | 13-02-2020 13:42