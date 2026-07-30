Juve, Carnevali ci ha preso gusto: scatto per Zirkzee, ma Spalletti e David remano contro

Dopo aver piazzato i colpi Kolo Muani e Alajbegovic, l’ad e dg bianconero prova a stringere con lo United per l’ex Bologna nonostante il nodo David e le preferenze di Spalletti

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Kolo Muani e Kerim Alajbegovic hanno aperto le danze, ora Giovanni Carnevali punta a chiudere il cerchio, completando l’attacco da mettere a disposizione di Luciano Spalletti con un altro pezzo da novanta. Due i nomi in lista, con Joshua Zirkzee dello United in cima alla lista dei desideri del neo ad bianconero e di Frederic Massara. Proprio il tecnico di Certaldo potrebbe, però, remare contro l’acquisto dell’ex Bologna. Il tutto senza dimenticare la situazione a dir poco intricata venutasi a creare attorno a Jonathan David.

Carnevali e Massara in missione per il centravanti

Dopo aver chiuso gli affari Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, la prossima missione che attende Carnevali e Frederic Massara è quella di completare il reparto offensivo della Juventus 2026-2027. Un attacco che, al momento, vede i soli Jeff Ekhator e Kolo Muani certi del posto in rosa. Gli altri due nomi attualmente a libro paga della Vecchia Signora sono quel Arkadiusz Milik, ormai lontano parente del giocatore ammirato a Napoli qualche anno fa e Jonathan David, reduce da un mondiale in ombra, eccezion fatta per la tripletta rifilata al Qatar, e sempre sulla lista dei possibili partenti.

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Il caso David rischia di bloccare il mercato

Un addio, quello del canadese, che resta però a dir poco complicato. E lo è per due motivi: da un lato i 6 milioni di euro di ingaggio a stagione, che rendono complicato trovare pretendenti; dall’altro, la volontà del calciatore stesso, rientrato alla Continassa da un paio di giorni e intento a conquistare la fiducia dell’ambiente dopo una stagione d’esordio in Serie A da dimenticare. Una presa di posizione che, inevitabilmente, va a ripercuotersi sul mercato in entrata.

Zirkzee nel mirino della Juve

Un mercato in entrata che nei pensieri di Carnevali e Massara ha evidenziato il nome di Joshua Zirkzee, scontento e praticamente mai titolare nella metà rossa di Manchester. L’idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di provare a sfruttare la volontà dell’olandese di tornare in Serie A per strappare un prestito con diritto di riscatto. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, lo United valuta il classe 2001 tra i 35 e i 40 milioni di euro e sembrerebbe orientato ad accettare una soluzione in prestito solo in caso fosse previsto l’obbligo.

Pellegrino in stand-by

I canali con i Red Devils, che Massara aveva già percorso ai tempi della Roma, restano aperti. E lo stesso si può dire della trattativa con il Parma per Mateo Pellegrino. Sull’argentino la sensazione è che, al netto della concorrenza della Fiorentina, gli accordi tra bianconeri e ducali siano definiti. Prima di chiudere, però, nella testa di Carnevali c’è la volontà di valutare ogni possibilità, Zirkzee in primis.

Spalletti continua a spingere per il ritorno di Vlahovic

Per l’olandese ex Bologna, al netto della formula, chi potrebbe non essere felicissimo sarebbe Spalletti. Il tecnico bianconero non avrebbe, infatti, ancora abbandonato del tutto l’idea di un ricongiungimento con Dusan Vlahovic. Nonostante Carnevali abbia ripetuto anche in queste ore la volontà di “non rincorrere nessuno e di non aver parlato con il giocatore”, la sensazione è che, fino a quando l’ex Viola non avrà trovano una nuova sistemazione, Luciano continuerà a sperare nella famosa citofonata del figliol prodigo.