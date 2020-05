Mercato, la Juve accelera per il doppio colpo a centrocampo

Il centrocampo della Juventus cambierà radicalmente in estate. Nelle intenzioni degli uomini di mercato bianconeri sono in arrivo almeno due innesti di alta qualità per rinforzare il reparto nevralgico della squadra, su espressa richiesta di Maurizio Sarri, deluso dalle prestazioni di alcuni elementi.

La cessione di Miralem Pjanic farà da innesco al mercato in entrata della Juventus: secondo quanto riporta Sky, il direttore sportivo Fabio Paratici sta valutando tre possibili scambi per il bosniaco. Sul giocatore c'è in primis il Paris Saint Germain, che propone in cambio l'argentino Leandro Paredes.

In Spagna spingono fortissimo per il trasferimento di Pjanic nella Liga, al Barcellona: in cambio la Juventus chiede il regista brasiliano Arthur, ma per ora l'operazione non decolla. Infine c'è l'opzione inglese: il Chelsea è da sempre interessato al giocatore e potrebbe offrire in cambio il regista per eccellenza di Sarri, l'italobrasiliano Jorginho. Le trattative però non sono ancora intavolate, a differenza di quella con il Psg.

Da Torino se ne andrà anche Adrien Rabiot, protagonista negli ultimi giorni di una polemica per il suo ritardo a rispondere alla chiamata del club bianconero per il ritorno in patria. Al suo posto la Vecchia Signora sta valutando soprattutto due nomi.

Il primo è quello di Sandro Tonali: il gioiello del Brescia è conteso anche dall'Inter, ma secondo i media francesi la Juventus sarebbe tornata in vantaggio per il giocatore, mentre i nerazzurri avrebbero dirottato la loro attenzione nei confronti di Arturo Vidal. L'altro nome che gira da tempo è quello della stella del Lione Houssem Aouar, da tempo pallino di Paratici, molto seguita anche dal Paris Saint Germain.

