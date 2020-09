Mercato, la storia si ripete per tifosi Juve e Inter

Il primo fu Beppe Marotta, il deus ex machina della rinascita della Juventus post-Calciopoli, l”uomo che ha riportato i bianconeri a vincere sbaragliando la concorrenza. Il secondo fu Antonio Conte, icona juventina dichiarata. Ora la storia potrebbe ripetersi con Arturo Vidal. Anche il leggendario guerriero del centrocampo della Juve è vicinissimo all’Inter, fortemente voluto proprio da Conte che già lo scorso anno ne caldeggiò l’acquisto.

Il dietrofront di Vidal fa discutere

L’affare sembra chiuso: al giocatore – che non rientra più nei piani del Barcellona come Rakitic e Suarez – andranno oltre 6 milioni di euro netti all’anno. Eppure solo pochi giorni fa Vidal aveva lanciato parole d’amore alla Juve.

“Se Pirlo o la Juventus mi chiamano sono contento, ma sono tranquillo. Se succede… Succede. Ho dell’affetto per Pirlo e verso la Juve, è stato un passo importante nella mia crescita”.

La reazione dei tifosi alla scelta di Vidal

Che sia per un cambio di strategia o perché la Juve non ha slot per extracomunitari fatto sta che le reazioni dei tifosi stanno inondando i social: “Quindi l’Inter prende un giocatore che due giorni fa ha detto ‘Mi piacerebbe tornare alla Juve’ Il mondo è meraviglioso …” o anche: “Le parole al miele di Vidal per Pirlo e la Juve mi sanno tanto di un “scusate ragazzi ma devo andare all’Inter”.

Sul fronte bianconero c’è chi scrive: “Hanno sopportato, poi idolatrato –Marotta, DG-AD di 7 scudetti Juve -Conte, Capitano/Allenatore Juve Ora ameranno Vidal… Ma continueranno a dire che la Juve rubba e che vincere NON è la cosa più importante…” oppure: “Mi viene in mente che, quando ero piccolo, ma tipo vent’anni fa, c’era un Vidal che giocava nella Juve davvero forte. Chissà di cosa si occupa ora che è in pensione?”.

L’ironia del web su Vidal all’Inter

Un tifoso scrive:”Tutto questo caos per un giocatore, Vidal, che la Juventus non prenderebbe più vecchio di 5 anni per lo stesso medesimo motivo per cui se ne privò. Se è stato tesserato Mc Kennie è perché non ci sono altri extracomunitari appetibili o prendibili in questa sessione di mercato..”.

Scattano reazioni sarcastiche: “Vidal e Nainggolan a Milano e le discoteche milanesi sistemano i bilanci per i prossimi 50 anni in 5 mesi” e infine: “Raggiunto l’accordo con Vidal. Contratto di 2 anni, con opzione per il terzo, a 6 M€ netti a stagione. Bonus aggiuntivi nel caso: Non sfasci auto per guida in stato di ebbrezza. Non frequenti discoteche più di 3 volte a settimana. Non dica mai che stava bene alla Juve”.

SPORTEVAI | 01-09-2020 11:27