Mercato Lazio, Milinkovic-Savic verso l'addio: asta in arrivo

In attesa di capire se e quando il campionato di Serie A riprenderà, si inizia a discutere sui nomi che scalderanno il prossimo calciomercato. In particolare, riflettori puntati su Sergej Milinkovic-Savic, oggetto del desiderio di tanti club, italiani ed esteri.

Il fuoriclasse serbo, classe 1995, gioca nelle fila della Lazio dalla stagione 2015/16. Dopo cinque anni in biancoceleste, il Sergente pare pronto per rimettersi in gioco in un altro club. Un’opzione che potrebbe diventare reale.

E’ stato lo stesso Igli Tare, ad aprire alla possibile cessione del serbo: “Fondamentale è la volontà del giocatore. In generale se un giocatore pensa che sia chiuso un ciclo e vuole andare da un’altra parte non deve essere un problema. I cicli finiscono, vedi quello che è successo al Napoli quest’anno. Il fatto che lui sia rimasto cinque anni a Roma è perché c’è un legame forte con la città e la società”.

Il ds biancoceleste conferma che in passato, qualche “ragionamento” con altre squadre c’è stato: “Quando c’è stata qualche tentazione, un po’ per volontà nostra, un po’ per la sua, non siamo mai andati fino in fondo. Le cose comunque vanno valutate a fine stagione“, le sue parole a Sky Sport.

Più che probabile un’asta tra le società interessate. La Juventus ci starebbe pensando da tanto tempo. Attenzione anche all’Inter con Antonio Conte molto intrigato all’idea di avere un giocatore come il serbo. All’estero, il Manchester United potrebbe farsi avanti e sceglierlo come sostituto di Paul Pogba.

Anche il Real Madrid potrebbe farsi avanti in maniera importante. Con Luka Modric e Gareth Bale sul mercato, il club blancos starebbe puntando ad una rifondazione. Sergej Milinkovic-Savic sarebbe uno dei papabili per la “rinascita” del Real Madrid.

Claudio Lotito, patron della Lazio, non lascerà andar via la sua stella tanto facilmente. La valutazione di Sergej Milinkovic-Savic è stata sempre elevatissima, ben oltre i 100 milioni di euro. Oltre alla volontà del giocatore, farà la differenza l’offerta economica.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 08:22