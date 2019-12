Mercato Lecce: "Due centrocampisti e tante cessioni"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ai microfoni di Sportitalia ha parlato del mercato invernale: "Abbiamo già avuto un summit con il mister, abbiamo le idee molto chiare, si cercano un paio di centrocampisti che conoscano la Serie A, faremo qualcosa in entrata, ma dobbiamo fare molte operazioni in uscita. La Mantia? È un ragazzo straordinario, molto amato dalla piazza, ha dimostrato il suo valore, oggi non pensiamo ad una sua cessione, vogliamo che resti con noi. Donati? Si sta allenando, vedremo".

Sul momento dei giallorossi: "Stiamo facendo qualcosa di importante, una bella favola per tutto il Salento. Questo è il mio terzo anno di presidenza e dopo due promozioni, stiamo riuscendo a fare bene in un campionato avvincente come quello di Serie A, grazie ad un allenatore straordinario e un direttore che ha costruito un’ottima rosa".

SPORTAL.IT | 03-12-2019 14:56