Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, a sorpresa, Erikesn rimmarrà in maglia nerazzurra.

Il giocatore, dopo Coppa Italia e match con il Benevento sta trovando sempre più spazio e ha preso fiducia anche dopo il gol su punizione nella sfida contro l’Inter.

I nerazzurri nelle ultime ore, secondo Calciomercato.com, hanno anche detto no alla richiesta del Tottenham che voleva in prestito il giocatore per sostituire Alli, richiesto dal Psg.

OMNISPORT | 01-02-2021 15:51