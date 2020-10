Mercato, l'ultimo colpo è dell'Udinese

Ancora a secco di punti e di gol (mai successo prima d’ora nella storia del club di non segnare nelle prime tre giornate), l’Udinese non si arrende e mette a segno un acquisto importante.

Dal Watford, infatti, altra società della “galassia” Pozzo, ma retrocessa in Championship al termine dello scorso campionato, arriva in prestito Gerard Deulofeu.

Classe ’94, reduce da tre stagioni in Inghilterra, Deulofeu era stato anche nel mirino della Fiorentina e punta a tornare protagonista in Serie A come fatto nello scampolo di stagione disputato con il Milan da gennaio a giugno 2017 con 18 presenze e quattro gol complessivi.

Il tutto si combina con la decisione della società di non cedere il pezzo pregiato Rodrigo De Paul: il fantasista argentino resta quindi in bianconero per trascinare la squadra alla salvezza.

