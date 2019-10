Mercato Milan: a gennaio un colpo di lusso per Pioli

Il Milan è pronto a tornare sul mercato a gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il club rossonero ha promesso al tecnico emiliano almeno un colpo importante, soprattutto nella mediana rossonera, per aggiungere fisicità alla squadra. Secondo il quotidiano catalano Sport, il Diavolo sarebbe entrato nella corsa per Ivan Rakitic.

Il centrocampista croato è in rotta da mesi con il tecnico Valverde e con la società blaugrana, tanto da essersi sfogato in conferenza stampa: in questa stagione è stato impiegato poco più di 180 minuti, spalmati su sei partite. In scadenza nel 2021, potrebbe sbarcare a Milano per una cifra ridotta, vicina ai 30 milioni di euro.

L'Inter è da tempo sul giocatore e avrebbe già avviato i primi contatti con il suo entourage per anticipare le rivali, ma l'inserimento del Milan potrebbe sorprendere Marotta.

I rossoneri sperano nella possibile influenza che Zvonimir Boban e che il compagno di nazionale Ante Rebic possono esercitare nei confronti del giocatore, che sta cercando un posto fisso da titolare che né l'Inter, né la Juventus possono garantirgli al 100%.

Rakitic dal ritiro croato si era sfogato così: "Non so cosa succederà. Di certo è un momento duro perché voglio giocare e non solo far parte di una squadra. Ho bisogno di giocare e non solo di passeggiare in giro per la città".

"Ho parlato con la società e gli ho detto che il mio desiderio è quello di lottare per un posto. Tuttavia, se la situazione dovesse rimanere così com’è ora, dovremo vederci di nuovo e trovare una soluzione".

