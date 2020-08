Mercato Milan, accelerata per il colpo a centrocampo

Il Milan è in pole position per il centrocampista del Lokomotiv Mosca Aleksej Miranchuk, da tempo nel mirino dei rossoneri che sono in lotta con l’Atalanta e la Roma. Il club rossonero sarebbe in vantaggio, tanto che lo stesso giocatore russo, classe 1995, sarebbe intrigato da un’esperienza nel Diavolo e l’avrebbe detto ai suoi agenti.

Secondo quanto riporta il portale sportrbc.ru, gli uomini di mercato del Milan stanno preparando una nuova offerta per accaparrarsi il cartellino del giocatore, trequatista dinamico capace di svariare anche sulle fasce in un ipotetico tridente offensivo.

I rossoneri a gennaio si erano già fatti avanti per il giocatore, offrendo al Lokomotiv 18 milioni di euro, rifiutati dal club russo. Venticinque anni, Miranchuk conta 25 presenze nella selezione di Mosca. Con il Lokomotiv ha vinto un campionato russo nel 2018 e tre coppe di Russia, nel 2015, nel 2017 e nel 2019.

Sempre sul fronte entrate in mediana, occhi su Tiemoué Bakayoko: il Milan ha concordato con gli agenti del giocatore una bozza d’intesa sull’ingaggio, ma serve sempre l’ok del Chelsea, che non vuole cedere il giocatore in prestito e chiede il pagamento di 30 milioni cash, o al massimo un prestito oneroso di 5 milioni, con obbligo di riscatto a 25. L’obiettivo del Milan è abbassare le richieste a non più di 22/23 milioni.

Oltre al centrocampo il Milan sta pensando a come puntellare le fasce, soprattutto a destra. Secondo quanto riporta Sportmediaset, Andrea Conti resterà a Milanello e a lasciare il club meneghino sarà Davide Calabria: al suo posto si fa il nome di Serge Aurier, l’esterno ivoriano in uscita dal Tottenham.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 19-08-2020 19:30