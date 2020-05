Mercato Milan: addio a Paquetà, maxi scambio in arrivo

Ralf Rangnick non è ancora ufficialmente approdato al Milan ma gli uomini mercato rossoneri, a cominciare da Geoffrey Moncada, hanno messo in azione i piani per dare uno scossone alla rosa in vista della prossima stagione.

Tra gli obiettivi nel mirino della futura gestione tecnica c'è il gioiello del Benfica Florentino Luis, centrocampista classe ’99 e identikit perfetto per il Milan giovane e di qualità che ha in mente il manager tedesco.

Il Diavolo si era già messo sulle tracce del giocatore a gennaio, ma i portoghesi avevano chiuso la porta, forti di una clausola di rescissione presente nel contratto da 120 milioni di euro. Ora il club milanese è pronto a rilanciare: secondo A Bola, i rossoneri metteranno sul piatto il cartellino di Lucas Paquetà, finito nella lista cessioni del Milan dopo l'ultima stagione deludente.

Il brasiliano è in cerca di rilancio altrove e potrebbe diventare una decisiva pedina di scambio per arrivare a Florentino: oltre a Paquetà, nell'offerta sarebbe inserito anche un conguaglio economico da 15 milioni di euro per convincere definitivamente i lusitani.

Sulle tracce del verdeoro c'è anche la Fiorentina, che vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto che permetterebbe di ammortizzare la spesa. Il Milan però preferisce una cessione definitiva e senza soldi cash prenderebbe in esame solo uno scambio.

Negli ultimi giorni si era parlato di una possibile operazione con Gaetano Castrovilli, subito smentita dalla Fiorentina, che lo considera incedibile, e dall'agente dello stesso giocatore, Minieri: "Non prevedo nulla, è un momento difficile. Se ci sarà mercato, sarà un mercato con pochi soldi. Basato principalmente su intuizioni e scambi. Castrovilli ovviamente non rientra in un percorso di scambi. E a Firenze sta benissimo".

