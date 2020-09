Mercato Milan, altro colpo alla Tonali: in arrivo un rinforzo di lusso

L’acquisto di Sandro Tonali non sarà l’unico grande colpo di mercato del Milan in questa sessione estiva. I dirigenti rossoneri stanno puntando fortissimo su un rinforzo di alta qualità in difesa, e da tempo hanno messo gli occhi su uno dei pupilli di Stefano Pioli, Nikola Milenkovic.

Il centrale serbo è in cima alla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara ed è considerato l’uomo giusto per completare la batteria di centrali che Pioli reputa scarna. La Fiorentina continua a chiedere 40 milioni di euro per il classe 1997, mentre l’offerta dei rossoneri al momento è decisamente più bassa. Ma il Diavolo punta sulla volontà del giocatore e sul pressing dell’agente Ramadani: Milenkovic è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha intenzione di rinnovare con la società gigliata.

L’impressione è che si possa trovare un’intesa intorno ai 30-32 milioni di euro più bonus, riporta la Gazzetta dello Sport. La Fiorentina per cautelarsi ha già contattato alcuni centrali, come ad esempio il romanista Federico Fazio, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Il Milan per finanziare il colpo deve cedere: a parte gli esuberi Leo Duarte e Mateo Musacchio, Maldini punta molto sull’addio di Lucas Paquetà, che potrebbe fruttare una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Il brasiliano, fuori dai piani di Pioli, piace al Lione e a diversi club spagnoli, tra i quali Betis e Valencia.

OMNISPORT