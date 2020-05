Mercato Milan: arriva Rangnick, ma l'allenatore sarà un altro

Si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro progetto tecnico del Milan che l’amministratore delegato Ivan Gazidis sta pianificando insieme ai proprietari del fondo Elliott.

Secondo le ultime voci, Ralf Rangnick sbarcherà nel club rossonero al termine della stagione ma non lo farà per coprire il ruolo di allenatore, ma quello di direttore dell’area tecnica. Secondo la Gazzetta dello Sport il manager tedesco vorrebbe portare con sè a Milano un uomo di fiducia a cui affidare la panchina: ovverto Julian Nagelsmann, giovanissimo tecnico del Lipsia (ha appena 33 anni) che da alcune stagioni sta strappando applausi in tutta Europa.

Nagelsmann, soprannominato Mini-Mourinho, ha debuttato come vice allenatore nel 2012-2013 nell’Hoffenheim, ad appena 25 anni, e nel 2016 ha preso le redini della squadra che ha guidato per un triennio, portandola anche al terzo posto in campionato.

Rangnick attuerebbe la rivoluzione che ha in mente d dietro le quinte, gestendo le squadre giovanili che vuole uniformare e soprattutto il mercato in entrata e in uscita, privilegiando i giovani.

Tra gli obiettivi di mercato nella lista di Rangnick ci sono Dayot Upamecano, Dominik ​Szoboszlai, Dani Olmo, Emil Forsberg, Timo Werner: non a caso tutti talenti legati ai due club Red Bull, Salisburgo e Lipsia.

SPORTAL.IT | 15-05-2020 11:54