Mercato Milan: bruciata la statua del "traditore" Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attenzione non solo in Italia, dove è in corso la trattativa con il Milan per un possibile trasferimento a gennaio, ma anche in Svezia. La statua del fuoriclasse svedese, inaugurata a Malmoe solo il mese scorso, è stata vittima di atti vandalici e la scorsa notte è stata addirittura bruciata dagli ex tifosi inviperiti.

L’acquisizione del 50% delle quote dell’Hammarby, club rivale del Malmoe, ha mandato su tutte le furie i supporters locali che hanno accusato Ibrahimovic di tradimento.

Ibrahimovic dopo essere entrato tra i proprietari dell’Hammarby, promettendo di “portarlo presto al successo”, aveva rilasciato queste parole: “Questo non ha nulla a che fare col Malmoe. Quando si va in quel club si parla dello Zlatan calciatore e penso che i tifosi rispettino questo. Ho un buon rapporto con il Malmoe ma questo non ha nulla a che fare con me in quanto calciatore. Penso che la gente a Malmoe sia felice per me”.

I tifosi si sono invece infuriati: “Tra le reazioni che ho visto finora, non ho trovato nessuno che pensi che pensi che sia una cosa buona – le parole di un portavoce della tifoseria organizzata -. Tutti sono estremamente critici. Alcuni sono delusi, altri arrabbiati e altri ancora credono che abbia fatto una cosa idiota. Ha probabilmente perso il polso su ciò che significhi questo per Malmoe”.

“Ibrahimovic ha sbagliato a ritenere che la città sarebbe stata contenta. Non c’è nessuno a Malmoe che indossi la sua maglia dei Los Angeles Galaxy. Quella statua non ha più molto significato, considerando dov’è e cosa ha fatto ora. Ha attivamente voluto che un altro club diventasse migliore di quello che l’ha reso ciò che è ora”.

