Mercato Milan: Calhanoglu chiede tanto, addio vicino

Il Milan è pronto a scendere in campo per l’atteso derby. Tuttavia, la dirigenza rossonera è alle prese con altre problematiche. In particolare, si parla molto del futuro del centrocampista Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco, dopo un inizio difficile, si è preso il Milan. Grazie alla cura Stefano Pioli, è diventato, insieme a Zlatan Ibrahimovic, una delle colonne del Diavolo. Eppure, questa potrebbe essere la sua ultima stagione rossonera.

Hakan Calhanoglu ha il contratto in scadenza a giugno (esattamente come Gigio Donnarumma) e, al momento, il rinnovo sarebbe molto complicato. Le richieste economiche dell’entourage del turco sarebbero molto lontane dalle disponibilità del Milan.

La richiesta avanzata dall’entourage del giocatore sarebbe di raddoppiare l’attuale ingaggio, pari a 2,5 milioni di euro. Hakan Calhanoglu vorrebbe uno stipendio di prima fascia, visto lo stellare rendimento che sta avendo in campo.

Non dovesse arrivare la classica fumata bianca, il turco si libererebbe a parametro zero al termine della stagione in corso. Tanti i club che sarebbero pronti a farsi avanti. In particolare, attenzione ali club tedeschi (ha giocato in Bundes con Amburgo e Bayer Leverkusen). Attenzione anche alla Juventus.

Se si arrivasse ad una rottura, il Milan potrebbe anche pensare di cederlo durante la prossima finestra di mercato invernale per non restare con un pugno di mosche tra le mani. L’unico modo per non perderlo a zero.

Le prossime settimane saranno decisive. Il Milan ha rigenerato Hakan Calhanoglu ma, ora, il turco pretende un rinnovo di contratto da top player. Le parti sono distanti, l’avventura a Milano potrebbe essere agli sgoccioli.

OMNISPORT | 16-10-2020 09:45