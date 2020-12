Mercato Milan: c'è uno scontento, possibile scambio a gennaio

Il Milan ha chiuso un 2020 da incorniciare in testa alla classifica di Serie A grazie alle due vittorie consecutive contro Sassuolo e Lazio, che hanno permesso alla squadra di Stefano Pioli di mantenere il punto di vantaggio sull’Inter.

Non tutti però sorridono a Milanello: tra i giocatori che non sono riusciti a brillare e a mettersi particolarmente in mostra in campionato c’è Samu Castillejo. L’attaccante spagnolo è partito titolare solo tre volte in Serie A in questa stagione, ed è stato superato nelle gerarchie da Saelemaekers: l’iberico è stato impiegato da Stefano Pioli soprattutto in Europa League, dove ha disputato tutte le partite del girone.

Ma secondo El Mundo Deportivo questo non basta a Castillejo, che avrebbe pensato a un ritorno in grande stile nella Liga. Secondo il quotidiano catalano, sulle tracce dell’esterno offensivo ci sarebbe infatti niente meno che l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

I rossoneri valutano lo spagnolo 15 milioni di euro circa: Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero proporre ai colchoneros uno scambio con il difensore Stevan Savic, che andrebbe a colmare la nota lacuna in difesa, o con il mediano Hector Herrera.

Sulle tracce di Castillejo ci sarebbero anche Siviglia e Valencia, pronte a farsi avanti con un’offerta. Il giocatore ha avuto un problema fisico nel finale della gara contro la Lazio: “Il miglior modo di finire questo 2020, sperando non sia nulla di grave e poter essere al ritorno con la squadra”, ha scritto su Instagram.

OMNISPORT | 26-12-2020 15:33