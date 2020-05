Mercato Milan: colpo a sorpresa in attacco, si chiude

Il futuro di Dries Mertens è sempre più oggetto di voci e indiscrezioni. Da tempo l’attaccante del Napoli, in scadenza di contratto con il club azzurro, è nel mirino dell’Inter, che già voleva farsi avanti nella sessione invernale.

Nelle scorse settimane alla corsa per il giocatore belga si erano aggiunte la Juventus (Sarri è un suo grande estimatore e lo rivuole), e la Roma, che sperava di battere sul tempo nerazzurri e bianconeri; lo stesso Napoli spera ancora di convincerlo a restare sotto il Vesuvio per altre stagioni.

Ma dalla Spagna è arrivata nelle scorse ore una indiscrezione sorprendente: secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’ il Milan avrebbe contattato l’entourage di Mertens e sarebbe vicino ad un accordo con il giocatore.

Secondo i media iberici la clamorosa operazione, che se confermata sarebbe un salto di qualità non da poco per il Diavolo, potrebbe essere ufficializzata già nelle prossime settimane. Mertens in questa stagione ha disputato 29 partite tra campionato e coppe con la maglia del club partenopeo, andando a segno 12 volte e sfornando 6 assist.

Il classe 1987 è a Napoli dal 2013, e con gli azzurri ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana nel 2014. In campionato ha segnato 90 gol in 226 partite disputate. Vanta 90 apparizioni nella Nazionale belga, con cui ha conquistato, da protagonista, un bronzo mondiale a Russia 2018.

