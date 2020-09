Mercato Milan: contatto con il Real, nuovo nome per la difesa

La cessione di Lucas Paquetà al Lione ha aperto l’ultima fase di calciomercato del Milan: i rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale in grado di rafforzare in modo decisivo il reparto arretrato della squadra di Stefano Pioli.

Nelle ultime ore ha preso quota la pista che porta a Nacho Fernandez del Real Madrid, già accostato in Italia alla Roma. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno incontrato il club blanco e l’agente del trentenne madrileno: si lavora ad un prestito secco, con i campioni di Spagna che potrebbero pagare parte dell’ingaggio. Lo riporta Sky.

Prodotto del vivaio del Real, Nacho ha trovato progressivamente sempre meno spazio nelle ultime stagioni agli ordini di Zidane ed è pronto a trasferirsi a Milano. Conta 22 presenze nella Nazionale spagnola.

Resta sempre aperta l’opzione Takehiro Tomiyasu, difensore classe 1998 del Bologna, ma c’è ancora distanza tra le parti: il Diavolo ha offerto 15 milioni più bonus, mentre i rossoblu lo valutano a 25.

E’ invece sfumato Wesley Fofana del Saint Etienne: per il classe 2000 i rossoneri avevano fatto un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro più bonus, nettamente superata da quella del Leicester, che ne ha proposti 40 ed ha chiuso l’acquisto.

Definitivamente abbandonata la strada per Nikola Milenkovic, che potrebbe lasciare la Fiorentina, ma solo per un trasferimento all’estero: i viola vogliono 40 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono diversi club di Premier League (su tutti il West Ham). Da Firenze può però arrivare German Pezzella, valutato 15 milioni di euro: i viola a loro volta si stanno cautelando e stanno per chiudere per Martinez Quarta del River Plate.

OMNISPORT | 30-09-2020 10:16