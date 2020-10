Mercato Milan, corsa contro il tempo per il centrale: due i nomi

Ozan Kabak e Antonio Rudiger: sono questi i due nomi rimasti sul taccuino dei dirigenti del Milan, che hanno a disposizione ancora poche ore per sceglierne uno e affondare il colpo per rinforzare un reparto in difficoltà dal punto di vista degli infortuni, con Kjaer e Gabbia costretti agli straordinari visti i problemi fisici di Romagnoli e Musacchio, oltre alla positività al Covid-19 di Leo Duarte.

Kabak, turco classe 2000, è in forza allo Schalke 04, una squadra in tremenda crisi sportiva (non vince una partita di campionato dallo scorso 17 gennaio) che potrebbe sfruttare la cifra che arriverebbe dalla cessione per puntare a un rinforzo in extremis da regalare al nuovo allenatore Manuel Baum.

Rispetto all’inizio della trattativa, le pretese della dirigenza dei Minatori si sono notevolmente abbassate, passando da 25 a 20 milioni, benché il Milan punti ad un ulteriore sconto per portare a casa quello che dagli addetti ai lavori è considerato un prospetto decisamente interessante, tra i pochi a salvarsi nel brutto 2020 dello Schalke.

In caso di naufragio della trattativa, il Milan tornerebbe invece su Antonio Rudiger. Il difensore ex Roma è ormai considerato un esubero al Chelsea, e lo stesso tecnico Frank Lampard lo ha escluso dai convocati per l’ultima partita contro il Crystal Palace.

L’approdo di Rudiger in rossonero sarebbe però formalizzato non come un acquisto ma come un prestito con diritto di riscatto. Rispetto a Kabak, Rudiger ha dalla sua una più che discreta nel campionato italiano, e una maggior esperienza in generale. E’ però anche più grande di sette anni: un aspetto che può pesare dal punto di vista dell’ingaggio.

Mancano quindi soltanto poche ore: il Milan deve accelerare se vuole rinforzare il reparto difensivo in una stagione che vede i rossoneri impegnati sul doppio fronte campionato-Europa League.

OMNISPORT | 05-10-2020 11:26