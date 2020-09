Mercato Milan: da Pioli nuovo messaggio a Paolo Maldini

Un difensore, più che un attaccante. Il tecnico del Milan Stefano Pioli è chiaro nelle sue indicazioni di mercato, ribadite anche durante la conferenza stampa della vigilia del preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers.

Il bilancio, con gli arrivi di Tonali, Brahim Diaz e Tatarusanu, è per ora molto positivo: “Il nostro mercato è cominciato nettamente in anticipo, la società ha voluto dare continuità a quanto fatto l’anno scorso. Sono segnali molto importanti, sono molto soddisfatto dei giocatori che ho a disposizione. Il mercato è ancora lungo, ma io e la squadra dobbiamo pensare solo alla partita di domani e ai prossimi impegni. Speriamo di avere un avvio competitivo, poi alla sosta di ottobre tireremo le somme anche sul mercato”.

L’attacco del Milan, spiega Pioli, è al completo: “Colombo in grado di fare il vice Ibra? In Italia siamo un po’ strani, quando non diamo spazio ai giovani accusiamo le società, quando troviamo dei giovani promettenti si cercano degli altri vice. Credo di essere completo nelle posizioni davanti, anche se domani avremo qualche problema in assenza di Rebic e Leao. Rebic può fare l’alternativa, Leao può giocare a sinistra o come seconda punta. Colombo è un giovane che si farà trovare pronto quando sarà chiamato in causa”.

Il rinnovo di Donnarumma tarda ad arrivare ma il giocatore è sereno: “Gli ho fatto i complimenti per la sua presenza, la sua disponibilità, per come affronta ogni singolo momento a Milanello, con voglia e positività, per me non è assolutamente una sorpresa. E’ maturo, è pronto, la sua crescita è costante”.

Il mercato dipenderà molto dalla qualificazione ai gironi: “Con l’Europa League sarà una stagione in un senso e viceversa. Dobbiamo passare tre turni preliminari, prima dobbiamo pensare alla partita di domani, ai primi 95 minuti ed eventualmente oltre. Aspettiamoci ritmo, difficoltà, dovremo giocare con molta lucidità e molta qualità tecnica, questa squadra ha qualità importanti che domani dovremo mettere in campo”.

OMNISPORT | 16-09-2020 16:45