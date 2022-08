Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Navas, Paredes e Kiwior

La Juventus sempre più vicina all'olandese Depay in attesa della risoluzione con il Barcellona, il Napoli continua a lavorare per Navas. Il Milan pensa a Kiwior per la difesa