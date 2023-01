Milan, niente più emergenza: Maldini vicino al primo colpo di gennaio

Il Milan è secondo in classifica e ha aperto il 2023 con la vittoria in casa della Salernitana. Milan , c' è sempre la questione Leao. Milan , si allontana un sogno di mercato. L'allenatore rossonero ha fatto comunque molto bene con i mezzi a disposizione, però l'obiettivo della società e del direttore tecnico Paolo Maldini è di sicuro quello di cercare nuovi innesti importanti per rinforzare la rosa. In mezzo al campo, una squadra come il Milan che ha sempre bisogno di nuovi elementi.Approfondimento13:01